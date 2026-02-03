Скрытые угрозы скрытых ручек: почему в Китае их запретили при выпуске авто

Скрытые ручки удорожают автомобиль и могут ломаться. Классическая ручка гораздо дешевле, проще и понятнее. Таким мнением поделился автоэксперт Антон Ануфриев в разговоре со «Звездой».

Напомним, власти Китая запретили выпускать электромобили со скрытыми ручками, предназначенными для открывания дверей. Теперь автомобилям, продаваемым в стране, нужно будет иметь механические системы открывания дверей. Также двери должны открываться изнутри.

«У скрытых ручек есть две функции. Первая - это чисто эстетическая. Продавцы всегда стараются удивить чем-то новым. Ко всему этому, конкурентное преимущество - новые технические опции, которых нет у других. Вторая функция - практическое применение, улучшение аэродинамики. Но это также дополнительное механическое устройство, которое может сломаться. Особенно в зимнее время, когда все замерзает», - рассказал специалист.

Ануфриев также объяснил, что вначале такую технологию на российском рынке использовали в британских автомобилях. Когда стали появляться китайские машины, то эта опция стала массовой.

«Раньше это был признак какого-то дорогого и эксклюзивного автомобиля, теперь это обесценилось. Сейчас на каждом втором китайском автомобиле есть такая опция», - добавил автоэксперт.

Однако у этой опции есть и своя проблема: если авто разрядилось, то и ручки не выйдут. В таком случае есть запасной вариант. Можно ручку отогнуть, и там будет «личинка», куда можно вставить обычный механический ключ и открыть.

Нужно быть аккуратным, так как можно прищемить руку. Это происходит из-за того, что автомобиль «засыпает» и ручки закрывает обратно. Они и могут прихватить руку человека.

Ввести меры безопасности решили после того, как в Китае загорелись две машины компании Xiaomi. По предварительным данным, отказ электросистемы помешал дверям открыться, из-за чего пассажиры в машинах погибли.

На данный момент новые правила будут касаться только автомобилей, произведенных для китайского рынка. Однако запрет на такую опцию может коснуться и других стран.