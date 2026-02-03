Дроноводы уничтожили украинскую самоходку в Запорожской области

Операторы ударных беспилотников войск беспилотных систем группировки «Восток» поразили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Запорожской области. Цель была обнаружена в ходе воздушной разведки, сообщило Минобороны России.

Разведывательный БПЛА «Суперкам» зафиксировал движение самоходной артиллерийской установки противника вместе с машиной сопровождения. Полученные координаты в кратчайшие сроки передали операторам ударных дронов.

Первым ударом была уничтожена группа сопровождения, передвигавшаяся на пикапе. Затем беспилотник поразил саму САУ иностранного производства. После попадания произошла детонация боекомплекта, что привело к полному выведению орудия из строя.

Кроме того, в лесополосах того же района воздушная разведка выявила замаскированные артиллерийские позиции ВСУ. По обнаруженным целям были применены барражирующие боеприпасы «Ланцет». В результате ударов противник лишился возможности развернуть дополнительные огневые позиции и нарастить артиллерийское давление на этом участке.

Ранее успешные действия операторов БПЛА группировки «Восток» лишили ВСУ возможности пополнения свежих резервов и проведения контратак на участке в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.