МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы уничтожили украинскую самоходку в Запорожской области

Первым ударом была уничтожена группа сопровождения противника на пикапе. Последующей атакой нанесено огневое поражение самоходной артиллерийской установке иностранного производства.
03-02-2026 11:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных беспилотников войск беспилотных систем группировки «Восток» поразили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Запорожской области. Цель была обнаружена в ходе воздушной разведки, сообщило Минобороны России.

Разведывательный БПЛА «Суперкам» зафиксировал движение самоходной артиллерийской установки противника вместе с машиной сопровождения. Полученные координаты в кратчайшие сроки передали операторам ударных дронов.

Первым ударом была уничтожена группа сопровождения, передвигавшаяся на пикапе. Затем беспилотник поразил саму САУ иностранного производства. После попадания произошла детонация боекомплекта, что привело к полному выведению орудия из строя.

Кроме того, в лесополосах того же района воздушная разведка выявила замаскированные артиллерийские позиции ВСУ. По обнаруженным целям были применены барражирующие боеприпасы «Ланцет». В результате ударов противник лишился возможности развернуть дополнительные огневые позиции и нарастить артиллерийское давление на этом участке.

Ранее успешные действия операторов БПЛА группировки «Восток» лишили ВСУ возможности пополнения свежих резервов и проведения контратак на участке в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #дроны #САУ #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 