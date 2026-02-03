МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Комвзвода рассказал об уничтожении дронов ВСУ при продвижении пехоты

По словам Грома, продвижение зачастую приходится вести по открытой местности, где бойцы сталкиваются с активным применением FPV-дронов со стороны противника. Уничтожение таких аппаратов позволяет продолжить движение, но одновременно демаскирует наступающие группы.
Анна Цепаева 03-02-2026 10:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир взвода с позывным Гром рассказал корреспонденту «Звезды» Анне Цепаевой о том, как при продвижении подразделений бойцам приходится в прямом смысле расчищать путь от украинских FPV-дронов. По его словам, уничтожение беспилотников часто происходит на ходу - прямо во время выхода пехоты на новые рубежи.

«Где невозможно было, по лесополкам и по "открыткам" перебегали. Ну, соответственно, по "открытке" перебегая, встречаешь противника, FPV-дрон. Его надо отрабатывать. Когда сбиваешь FPV, они сразу знают, что мы идем, и дальше по коридору нас уже встречают», - пояснил Гром.

Танковые экипажи группировки «Восток» продолжают наносить удары по опорным пунктам ВСУ, поддерживая наступление штурмовых подразделений. Тяжелая артиллерия продвигается следом за пехотой перекатами, не давая противнику возможности закрепиться. В районе Орехова линия обороны ВСУ сжимается. Сразу после зачистки Терноватого российские подразделения установили контроль над Петровкой - населенным пунктом западнее Гуляйполя.

Мотострелковые подразделения 114-го полка зашли в Петровку со стороны населенного пункта Зеленое - расстояние между ними составляет около двух с половиной километров. Несмотря на компактные размеры, застройка использовалась ВСУ как серьезный оборонительный узел - дома и подвалы переоборудовались в огневые точки и укрытия.

«Мы с собой РШГ носим и ТМ. Закидывали ТМ в подвалы, потому что туда если зайти, как правило, можно себя там оставить, поэтому проще закинуть ТМ. Там дистанция маленькая - 30 метров. Если даже не попал, то они спрятались от нее, и это уже возможность добежать побыстрее и поближе», - отметил Гром.

Отступая, украинские подразделения оставляют вооружение и снаряжение. Среди трофеев - стрелковое оружие иностранного производства. По словам штурмовиков, значительная часть противника предпочитает сдаваться, опасаясь возвращения в свои подразделения.

Военнослужащие отмечают, что потеря Петровки стала серьезным ударом по обороне ВСУ на этом участке. Освобождение населенного пункта позволило установить огневой контроль над дорогами, связывающими Верхнюю Терсу и Зализничное - именно по этим маршрутам ранее перебрасывались резервы для контратак западнее Гуляйполя. Группировка «Восток» продолжает планомерно срывать попытки противника стабилизировать фронт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#дроны #наш эксклюзив #СВО #петровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 