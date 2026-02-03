Комвзвода рассказал об уничтожении дронов ВСУ при продвижении пехоты

Командир взвода с позывным Гром рассказал корреспонденту «Звезды» Анне Цепаевой о том, как при продвижении подразделений бойцам приходится в прямом смысле расчищать путь от украинских FPV-дронов. По его словам, уничтожение беспилотников часто происходит на ходу - прямо во время выхода пехоты на новые рубежи.

«Где невозможно было, по лесополкам и по "открыткам" перебегали. Ну, соответственно, по "открытке" перебегая, встречаешь противника, FPV-дрон. Его надо отрабатывать. Когда сбиваешь FPV, они сразу знают, что мы идем, и дальше по коридору нас уже встречают», - пояснил Гром.

Танковые экипажи группировки «Восток» продолжают наносить удары по опорным пунктам ВСУ, поддерживая наступление штурмовых подразделений. Тяжелая артиллерия продвигается следом за пехотой перекатами, не давая противнику возможности закрепиться. В районе Орехова линия обороны ВСУ сжимается. Сразу после зачистки Терноватого российские подразделения установили контроль над Петровкой - населенным пунктом западнее Гуляйполя.

Мотострелковые подразделения 114-го полка зашли в Петровку со стороны населенного пункта Зеленое - расстояние между ними составляет около двух с половиной километров. Несмотря на компактные размеры, застройка использовалась ВСУ как серьезный оборонительный узел - дома и подвалы переоборудовались в огневые точки и укрытия.

«Мы с собой РШГ носим и ТМ. Закидывали ТМ в подвалы, потому что туда если зайти, как правило, можно себя там оставить, поэтому проще закинуть ТМ. Там дистанция маленькая - 30 метров. Если даже не попал, то они спрятались от нее, и это уже возможность добежать побыстрее и поближе», - отметил Гром.

Отступая, украинские подразделения оставляют вооружение и снаряжение. Среди трофеев - стрелковое оружие иностранного производства. По словам штурмовиков, значительная часть противника предпочитает сдаваться, опасаясь возвращения в свои подразделения.

Военнослужащие отмечают, что потеря Петровки стала серьезным ударом по обороне ВСУ на этом участке. Освобождение населенного пункта позволило установить огневой контроль над дорогами, связывающими Верхнюю Терсу и Зализничное - именно по этим маршрутам ранее перебрасывались резервы для контратак западнее Гуляйполя. Группировка «Восток» продолжает планомерно срывать попытки противника стабилизировать фронт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.