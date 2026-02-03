Рой новобранцев: как учат специалистов войск беспилотных систем

Пока медленно и неуверенно дрон с полезной нагрузкой набирает высоту. Оператор у пульта - новичок, но учебную задачу выполняет без особых затруднений. Он сбрасывает аптечку первой помощи раненому бойцу точно в руки.

Бойцы учатся чувствовать габариты дрона - пролетают сквозь препятствия, имитирующие окна и двери. Часто там располагаются огневые точки боевиков. А это уже реальная боевая работа - «Бабу-Ягу» ВСУ на Донецком направлении сбил выпускник центра подготовки операторов БПЛА с позывным Жгут. Инструкторы оценили сложность маневра.

«Довольно сложный момент. Очень тяжело, во-первых, визуально обнаружить дрон, и еще тяжелее спуститься на его эшелон, на его высоту для поражения. То есть, товарищ после нашего курса свои навыки постоянно улучшал, и вот к чему это привело», - говорит инструктор взвода операторов FPV-дронов с позывным Мамонт.

Подготовка бойцов нового рода войск беспилотных систем поставлена на поток. В 2023 году создали методику обучения. Но изменения вносятся чуть ли не каждый месяц, чтобы реагировать на современные вызовы. Операторы «Мавиков», FPV и других дронов нужны в любом подразделении - от штурмовых групп до флота.

В специальной лаборатории учатся ремонтировать и модернизировать дроны. В том числе - БПЛА на оптоволокне, которым нипочем вражеские РЭБ. Оператор с позывным Албанец показал нам октакоптер - дрон с восемью винтами, который он собирает с нуля своими руками.

«Основные части FPV-дронов - моторы, камера, аппаратный контроль, батареи, - все как обычные коптеры. Только больше винтов, больше мощи, больше батарей. Бывает, из сломанных собирают. Из двух один можно собрать, чтобы отправить его туда», - говорит он.

Но прежде всего начинающие операторы должны освоить компьютерный симулятор управления БПЛА и виртуальную реальность. Оператору с позывным Ямаль это дается легче всех во взводе. Геймер со стажем после учебы в институте решил отправиться на СВО.

«Я увлекаюсь компьютерными играми уже 4 года. И в FIFA играл, и профессионально играл в CS. БПЛА - это боги войны, все очень интересно. Без БПЛА наши войска не смогли бы продвигаться вперед», - рассказывает боец.

Новые взводы операторов БПЛА самолетного типа выпускают каждые 3 месяца. На подготовку тех, кто управляет FPV и «Мавиками», уходит всего 28 дней. Дальше - боевое слаживание в составе батальонов и, конечно, боевая работа в зоне специальной военной операции.