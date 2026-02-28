Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс

Умер американский писатель-фантаст Дэн Симмонс. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на его семью.

«Симмонс скончался 21 февраля 2026 года в Лонгмонте, штат Колорадо, в возрасте 77 лет. Рядом с ним находились его любимая жена... и дочь», - говорится в материале.

По предварительным данным, смерть наступила в результате инсульта.

Симмонс написал 31 роман и сборник рассказов. Одними из известных его работ считаются романы «Гиперион» и «Террор». Работы писателя переведены более чем на 20 языков.