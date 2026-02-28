МВД: 13 арбитрам предъявили обвинения по делу о договорных матчах ФК «Торпедо»

В России 13 футбольным судьям предъявили обвинения в организации договорных матчей ФК «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей... Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям», - уточняется в заявлении ведомства.

Сообщается, что в отношении обвиняемых избрали меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Арбитрам грозит до семи лет тюрьмы.