Теннисист Медведев завоевал трофей на турнире АТР-500 в Дубае

Соперник россиянина снялся с финала.
Константин Денисов 28-02-2026 17:16
© Фото: IMAGO Juergen Hasenkopf, Global Look Press

Первая ракетка России Даниил Медведев стал победителем турнира АТР-500 в Дубае. Для этого ему даже не пришлось играть финал, сообщает aif.ru.

Соперник россиянина - представитель Нидерландов Таллон Грикспур отказался от участия в решающем поединке, сославшись на травму, полученную им накануне в полуфинальном противостоянии с другим россиянином - Андреем Рублевым.

Таким образом, Медведев завоевал свой 21-й трофей на покрытии «хард». Это позволило ему войти в тройку в чемпионской гонке АТР в текущем сезоне. Сам спортсмен признался, что не рад таким титулам.

В мировом мужском рейтинге россиянин занимает пока 11-е место, но после пересчета очков может вернуться в десятку сильнейших.

#Спорт #в стране и мире #теннис #даниил медведев
