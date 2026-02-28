В Подольске насмерть завалило снегом 11-летнего мальчика. Об этом сообщает 360.ru.

Ребенок пропал накануне, когда отправился гулять и не вернулся домой. Его тело обнаружили лишь сегодня. Добиться ясности помогли камеры видеонаблюдения. С их помощью выяснилось, что мальчик выкопал снежный туннель в том месте, где проходила уборка снега.

Водитель снегоуборочной техники не заметил его и засыпал. Выбраться ребенок самостоятельно не смог. По данному факту местная прокуратура проводит проверку. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее жительница Королева рассказала «Звезде», как с ребенком попала под сход снега. Она получила различные травмы и была госпитализирована, с дочкой все в порядке.