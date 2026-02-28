МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подольске насмерть завалило снегом 11-летнего мальчика

Тело ребенка наши спустя сутки.
Константин Денисов 28-02-2026 18:15
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

В Подольске насмерть завалило снегом 11-летнего мальчика. Об этом сообщает 360.ru.

Ребенок пропал накануне, когда отправился гулять и не вернулся домой. Его тело обнаружили лишь сегодня. Добиться ясности помогли камеры видеонаблюдения. С их помощью выяснилось, что мальчик выкопал снежный туннель в том месте, где проходила уборка снега.

Водитель снегоуборочной техники не заметил его и засыпал. Выбраться ребенок самостоятельно не смог. По данному факту местная прокуратура проводит проверку. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее жительница Королева рассказала «Звезде», как с ребенком попала под сход снега. Она получила различные травмы и была госпитализирована, с дочкой все в порядке.

#дети #Московская область #снег #происшествия #Подольск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 