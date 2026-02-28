Полиция Кубы установила организатора диверсии с катером из США. Об этом сообщает Life.

По словам второuго замглавы отдела по расследованию преступлений против госбезопасности МВД Кубы полковника Виктора Альвареса Валье, инцидент стал делом рук главы антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритцы Луго Фернанде.

«Это кубинка, проживающая в Соединенных Штатах. Подготовка к диверсии велась на территории ее усадьбы», - рассказал Валье.

В среду, 25 февраля катер с флагом США вторгся в территриальные воды Кубы и был уничтожен местными пограничниками. Четыре человека были убиты, еще шестеро - ранены.

Ранее сообщалось о том, что задержанные с катера признались в планах совершить теракт. В Вашингтоне заявили, что не считают серьезным инцидент, произошедший у Кубы.