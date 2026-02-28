МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полиция Кубы установила организатора диверсии с катером из США

К инциденту причастно «Движение 30 ноября».
Константин Денисов 28-02-2026 16:59
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Полиция Кубы установила организатора диверсии с катером из США. Об этом сообщает Life

По словам второuго замглавы отдела по расследованию преступлений против госбезопасности МВД Кубы полковника Виктора Альвареса Валье, инцидент стал делом рук главы антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритцы Луго Фернанде.

«Это кубинка, проживающая в Соединенных Штатах. Подготовка к диверсии велась на территории ее усадьбы», - рассказал Валье.

В среду, 25 февраля катер с флагом США вторгся в территриальные воды Кубы и был уничтожен местными пограничниками. Четыре человека были убиты, еще шестеро - ранены.

Ранее сообщалось о том, что задержанные с катера признались в планах совершить теракт. В Вашингтоне заявили, что не считают серьезным инцидент, произошедший у Кубы.

#в стране и мире #сша #Куба #Диверсия #полиция #катер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 