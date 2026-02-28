Слуцкий: атака США и Израиля по Ирану несет крайне негативные последствия

Атака США и Израиля по Ирану является преднамеренной агрессией и эскалацией с крайне негативными последствиями для всего региона. Об этом заявил «Звезде» председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Он назвал «дымовой завесой» тезисы о «превентивности ударов» или «защите американских граждан» на фоне прошедших переговоров в Женеве по иранскому ядерному досье.

«Вашингтон здесь ведет последовательную линию, в том числе на слом всех процессов по достижению договоренностей - начиная от СВПД. Безусловно, ситуация требует немедленного созыва Совбеза ООН. Мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне», - сказал Слуцкий.

Ранее США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Изначально о нанесении «превентивного удара» объявило израильское министерство обороны. После этого президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной операции против Исламской Республики. По данным Reuters, американские силы атаковали иранские объекты с моря и воздуха.