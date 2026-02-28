Москвичей ждет аномально теплая погода в первый день весны

Москвичей ждет аномально теплая погода в последний день зимы и первый день весны. Как рассказал «Звезде» метеоролог Евгений Тишковец, с понедельника в город вернется похолодание с умеренными осадками.

«В Москве сегодня (28 февраля) пройдут осадки в виде мокрого снега, утром - дождя, днем - ледяного дождя, в дневные часы потеплеет до +1...+3. Ветер юго-западный и западный, 4-9 м/с», - рассказал Тишковец.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Весна начнется с оттепели и дождей, температура будет выше нулевой отметки, термометры покажут от +2 до +4 градусов.

Уже а понедельник в столице будет наблюдаться слабая метель. Осадки выпадут в виде небольшого снега в связи с похолоданием. Что касается снежного покрова, то его высота уменьшится на 10 см.

Ранее метеоролог Александр Ильин подтвердил «Звезде», что весна начнется с оттепели.