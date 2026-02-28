МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CBS News: Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана

Глава МИД Омана выступал в качестве посредника между сторонами.
Глеб Владовский 28-02-2026 01:31
© Фото: Jerzy Dabrowski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Иран дал добро на отказ от всех запасов обогащенного урана. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на главу МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«Иран согласился с тем, что у него " никогда не будет материала, который позволит создать 9ядерную - Прим. ред.) бомбу... Существующие в стране запасы обогащенного урана будут "доведены до минимально возможного уровня" и "преобразованы в топливо, и это топливо будет необратимым"», - говорится в материале.

Отмечается, что аль-Бусаиди выступал в качестве посредника между сторонами, которые пытаются заключить ядерную сделку. По его словам, Тегеран готов предоставить инспекторам Международного агентства ООН по атомной энергии «полный доступ» к своим ядерным объектам, чтобы проверить условия сделки.

Ранее сообщалось, что власти Ирана отклонили требования США по ядерной сделке. По данным WSJ, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран передал  запасы урана за границу. Кроме того, от исламской республики требуют демонтажа ядерных объектов, а также прекращения обогащения урана.

#сша #Иран #Ядерная сделка #обогащенный уран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 