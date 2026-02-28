CBS News: Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана

Иран дал добро на отказ от всех запасов обогащенного урана. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на главу МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«Иран согласился с тем, что у него " никогда не будет материала, который позволит создать 9ядерную - Прим. ред.) бомбу... Существующие в стране запасы обогащенного урана будут "доведены до минимально возможного уровня" и "преобразованы в топливо, и это топливо будет необратимым"», - говорится в материале.

Отмечается, что аль-Бусаиди выступал в качестве посредника между сторонами, которые пытаются заключить ядерную сделку. По его словам, Тегеран готов предоставить инспекторам Международного агентства ООН по атомной энергии «полный доступ» к своим ядерным объектам, чтобы проверить условия сделки.

Ранее сообщалось, что власти Ирана отклонили требования США по ядерной сделке. По данным WSJ, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран передал запасы урана за границу. Кроме того, от исламской республики требуют демонтажа ядерных объектов, а также прекращения обогащения урана.