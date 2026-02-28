Reuters: Paramount купила Warner Bros за 110 млрд долларов

Корпорация Paramount официально заключила сделку на покупку компании Warner Bros. Запись с собрания оказалась в распоряжении Reuters.

Уточняется, что сумма сделки составила 110 млрд долларов. Соглашение вступило в силе с момента подписания.

«Соглашение положило конец войне торгов после того, как Netflix отклонил последнее предложение Paramount по цене 31 доллар за акцию, которое Warner Bros сочла более выгодным по сравнению с соглашением стримингового гиганта по цене 27,75», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что основатель технологической компании Oracle Ларри Эллисон потерял $24,9 млрд из-за поддержки инициативы срыва сделки Netflix и Warner Bros. Его состояние сейчас составляет $202,8 млрд.

Напомним, среди фильмов и сериалов, которые принадлежат Warner Bros, числятся, в том числе, «Гарри Поттер, «Властелин колец», «Друзья», «Игра престолов», «Теория большого взрыва».