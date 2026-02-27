МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо: Зеленский отказал в инспекции трубопровода «Дружба»

Премьер Словакии заявил, что предложил Будапешту создать инспекционную группу для проверки состояния трубопровода.
Глеб Владовский 27-02-2026 23:48
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Словакии в проведении инспекции трубопровода «Дружба». Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо.

«Украинская сторона еще не разрешила нашему послу в Киеве провести такую проверку, и что такая возможность не была предоставлена послу Европейского союза... Зеленский отклонил такую проверку, сославшись на негативную позицию украинских спецслужб», - написал он в соцсетях.

Политик сообщил, что проинформировал по телефону Зеленского о предложении Будапешту о создании экспертной комиссии, которая оценила бы состояние трубопровода. Кроме того, он отметил, что по данным словацкой разведки, «Дружба» восстановлена, в Киеве заявляют о якобы продолжающемся ремонте.

Ранее сообщалось, что Фицо обвинил Зеленского во лжи о повреждении трубопровода «Дружба». Он сделал это заявление на пресс-конференции в Братиславе 27 февраля.

#в стране и мире #Украина #Роберт Фицо #словакия #трубопровод "Дружба"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 