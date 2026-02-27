Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Словакии в проведении инспекции трубопровода «Дружба». Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо.

«Украинская сторона еще не разрешила нашему послу в Киеве провести такую проверку, и что такая возможность не была предоставлена послу Европейского союза... Зеленский отклонил такую проверку, сославшись на негативную позицию украинских спецслужб», - написал он в соцсетях.

Политик сообщил, что проинформировал по телефону Зеленского о предложении Будапешту о создании экспертной комиссии, которая оценила бы состояние трубопровода. Кроме того, он отметил, что по данным словацкой разведки, «Дружба» восстановлена, в Киеве заявляют о якобы продолжающемся ремонте.

Ранее сообщалось, что Фицо обвинил Зеленского во лжи о повреждении трубопровода «Дружба». Он сделал это заявление на пресс-конференции в Братиславе 27 февраля.