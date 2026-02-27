МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Гвоздика» разбила укрепления ВСУ и вывела штурмовиков в направлении Сум

Стремительно покидающих свои позиции боевиков приходится догонять.
Варвара Шрадер Константин Денисов 27-02-2026 22:49
Расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» поразили вражеские укрепленные позиции, пункт управления беспилотниками и киевские формирования в Сумской области. От работы артиллеристов зависит продвижение наших штурмовиков. Наши подразделения возобновили активное наступление в направлении города Сумы.

Работает расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» с закрытой огневой позиции, САУ заглублена в грунт на несколько метров и хорошо замаскирована. Когда приходит команда на ведение огня, бойцы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады тратят меньше минуты на снятие маскировки и наведение на цель.

Артиллеристы сейчас работают по скоплению противника непосредственно на линии боевого соприкосновения на сумском направлении. Отсюда до украинских боевиков около 12 км. Сначала расчет делает первый пристрелочный выстрел, потом приходит корректировка и артиллеристы снова открывают огонь.

Несколько раз во время ведения непрерывной контрбатарейной борьбы даже такая тщательная маскировка не спасала расчет: механик-водитель Татарин уводил самоходку прямо под огнем противника. Боец говорит, что проходимость у «Гвоздики» хорошая, в критических ситуациях машина еще ни разу не подводила. Хотя по заявленным характеристикам максимальная скорость САУ 60 км в час, Татарин разгонялся и до 90 км, когда этого требовала ситуация.

«Они сейчас по большей части боятся, потому что у них уже таких средств и возможностей, видимо, нет, ну, как я понимаю, из-за этого они в основном работают птичками то есть FPV, ну и, соответственно, наша задача чтобы машина всегда была цела и на ходу», - пояснил Татарин.

Действия штурмовых подразделений группировки Север напрямую зависят от работы артиллеристов. Плотный, точный и непрекращающийся огонь по противнику позволяет нашим бойцам быстрее и проще выбивать украинских боевиков с позиций. Выдерживать постоянное огневое воздействие враг не в состоянии.

«ВСУ начинают двигаться мы начинаем работать и, соответственно, штурмовая группа начинает работать. Они, говорят, убегают сразу, они за ними бегут, уже пытаются догнать их, не то что там в бой вступают а догнать пытаются», - добавил Татарин.

Цели у артиллеристов в свою очередь тоже зависят от действий противника на передовой. Наша воздушная разведка выявляет укрепрайоны врага, отслеживает движение легкобронированной техники, ищет закрытые огневые позиции вражеской артиллерии. Основные задачи бойцов 34-ой мотострелковой бригады - быстрое уничтожение любых, часто оперативных целей.

«Выкатились два танка, мы отработали по танку, в башню прилетело, птичка наблюдала - башню заклинило, танк откатился, то есть, их наступление захлебнулось», - рассказал старший наводчик с позывным Кузьмич.

Предельная дальность стрельбу на «Гвоздике» - чуть больше 15 км. Это оптимальное расстояние для быстрой реакции на движение фронта и точечное подавления врага на передовых позициях.

Буквально за последние несколько дней ситуация для ВСУ на Сумском направлении серьезно ухудшилась: штурмовики группировки войск «Север» возобновили активное наступление в направлении Сум с севера. Наши бойцы продвинулись вдоль двух трасс: Садки -Храповщина и Храповщина - Хотень. Обе дороги ведут к крупному рубежу обороны противника. Пехота «Севера» уже вышла к Малой Корчаковке, продвигается чуть западнее Андреевки, восточнее наши штурмовики заблокировали подразделения противника в районе населенного пункта Садки. Также идет активное наступление на флангах - на Глуховском участке уже заняты Харьковка, Комаровка, Белая Береза и Сидоровка, а на Краснопольском противник выбит из района Покровки, наши бойцы атакуют на окраинах Грабовского. Украинское командование вынуждено стягивать на Сумское направление все новые и новые резервы, одновременно готовясь к обороне самих Сум.

