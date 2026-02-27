Трамвай сошел с рельсов и врезался в дом в центре Милана

Трамвай в Милане на полной скорости сошел с рельсов и врезался в здание в центре города. Авария случилась произошла на улице Витторио-Венето.

Вагон влетел в фасад магазина, разбив витрину. В результате аварии два человека погибли и не менее 40 пострадали, сообщила газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел в час пик около 16:00 по местному времени. Трамвай внезапно отклонился от маршрута на стрелочном переводе и вылетел с путей. Видеозапись момента аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

Причины ДТП выясняются. Трамвай Tramlink - новая модель, введенная в эксплуатацию всего неделю назад.