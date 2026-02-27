МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пакистане опровергли слухи об ударе Афганистана по ядерному объекту

В приграничных районах страны обстановка остается более менее спокойной.
Константин Денисов 27-02-2026 20:49
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Журналист, председатель Форума Дружбы Народов Евразии Сакиб Хан в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об обстановке в Пешаваре на данный момент после информации о серии очередных ударов Афганистана.

«Сейчас ситуация в Пешаваре остается стабильной и контролируемой. Безопасность, конечно, усилена из-за близости к афганской границе, однако повседневная жизнь продолжается в обычном режиме. Нет признаков паники у населения, власти мониторят ситуацию и стараются предотвращать любую эскалацию», - сказал Хан.

Он сообщил, что власти Пакистана не подтверждают информацию об ударе по ядерному объекту в Пакистане. Эти сведения были оперативно опровергнуты, на данный момент нет доказательств атаках на стратегическую инфраструктуру Пакистана.

По словам Хана, на данный момент дипломатия остается единственным выходом. Ни Пакистан, ни Афганистан не заинтересованы в длительной эскалации. поэтому вероятность переговоров при посредничестве международных партнеров остается достаточно высокой.

Ранее эксперт из Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Гужев беседе со «Звездой» объяснил, что стало причиной конфликта между Афганистаном и Пакистаном и как могут развернуться события в дальнейшем.

#Пакистан #Афганистан #конфликт #наш эксклюзив #ядерный объект
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 