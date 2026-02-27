В Пакистане опровергли слухи об ударе Афганистана по ядерному объекту

Журналист, председатель Форума Дружбы Народов Евразии Сакиб Хан в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об обстановке в Пешаваре на данный момент после информации о серии очередных ударов Афганистана.

«Сейчас ситуация в Пешаваре остается стабильной и контролируемой. Безопасность, конечно, усилена из-за близости к афганской границе, однако повседневная жизнь продолжается в обычном режиме. Нет признаков паники у населения, власти мониторят ситуацию и стараются предотвращать любую эскалацию», - сказал Хан.

Он сообщил, что власти Пакистана не подтверждают информацию об ударе по ядерному объекту в Пакистане. Эти сведения были оперативно опровергнуты, на данный момент нет доказательств атаках на стратегическую инфраструктуру Пакистана.

По словам Хана, на данный момент дипломатия остается единственным выходом. Ни Пакистан, ни Афганистан не заинтересованы в длительной эскалации. поэтому вероятность переговоров при посредничестве международных партнеров остается достаточно высокой.

