У россиян в марте будет 10 нерабочих дней

Следующие трехдневные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта.
Глеб Владовский 24-02-2026 02:36
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

В марте у россиян будет 10 нерабочих дней. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В приближающемся марте работающих россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней... С 7 по 9 марта с учетом праздничного Международного женского дня», - цитирует ее слова ТАСС.

Депутат также отметила, что следующие выходные, которые будут идти три дня подряд, выпадут с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней.

#в стране и мире #госдума #Март #выходные #Светлана Бессараб
