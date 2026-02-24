У россиян в марте будет 10 нерабочих дней

В марте у россиян будет 10 нерабочих дней. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В приближающемся марте работающих россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней... С 7 по 9 марта с учетом праздничного Международного женского дня», - цитирует ее слова ТАСС.

Депутат также отметила, что следующие выходные, которые будут идти три дня подряд, выпадут с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней.