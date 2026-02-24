Киностудия имени Горького полностью открылась после реконструкции

Легендарная киностудия имени Горького стала почти в два раза больше. Десять современных павильонов - это новый отдельный комплекс мирового уровня на севере столицы. Помимо уникальных съемочных площадок, там создали центр визуальных технологий и студию виртуальных декораций. Новые павильоны позволят производить не только кино и сериалы.

Павильоны высотой в десятки метров и площадью в тысячи - каждый. На севере Москвы теперь обновленная площадка для кинопроизводства одной из старейших студий страны.

«Наконец-то благодаря этому комплексу в целом, комплексу на Валдайском, второй площадки киностудии Горького, она может назвать себя так же, как и в советское время - киностудией полного цикла, потому что многие годы у киностудии не было павильонов для собственного производства, а без этого невозможно снимать хорошее, качественное кино. Поэтому сегодня этот павильон был полностью заполнен съемками для киностудии Горького», - рассказала Юлианна Слащева.

Здесь уже успели снять промо для целого ряда фильмов. И еще до официального открытия все павильоны киностудии уже были расписаны, причем почти на год вперед.

Сегодня здесь декораций не много. Но построить внутри новых павильонов, которых, к слову, десять, можно буквально все, что пожелаешь. Ведь из совокупная площадь - около 60 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше, чем в прошлых.

И что самое главное - работать в таких условиях будет комфортно не только актерам, но и каскадерам, чья работа на площадке самая технически сложная и опасная.

«Вот в этом собственно и прелесть больших павильонов, что здесь можно как с животными выполнять трюки, так и с какой-то техникой, с автомобилями. Здесь можно «трюковать», каскадерскую работу - падать, прыгать, взрываться, гореть. Все, что угодно», - сообщил каскадер Сергей.

Большую часть современной киностудии строили с нуля. Старые павильоны были в аварийном состоянии. А потому и было принято решение о масштабной модернизации. К ней приступили в 2024 году. За 16 месяцев территория преобразилась до неузнаваемости.

«Такого уровня технологий, которые здесь созданы, нет. Это действительно сегодня стала одна из лучших студий России. Толчок развитию дало минкультуры, правительство России, затем по поручению президента мы перехватили эту эстафетную палочку, и вот сегодня по сути дела открываем новую студию Горького, которая будет гордостью Российского кинематографа», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реализация таких масштабных проектов в первую очередь обусловлена большим зрительским интересом. Почти 120 млн кинозрителей, это показатель прошлого года, которые принесли кинотеатрам больше 50 млрд рублей. И что самое главное - почти 80% россиян выбирали для просмотра именно отечественные картины.

«В прошлом году мы профинансировали 229 фильмов с помощью фонда кино, министерства культуры, 75 проектов сделало ИРИ и мы наращиваем эти объемы и будем наращивать дальше, тем более, что стратегия киностудии им Горького до 30 года это не только инфраструктура. Это контент, это образование, это экскурсии», - рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Аппаратные здесь оснащены самым современным оборудованием. Это позволяет и осуществлять моментальный монтаж в реальном времени, и вести сложные телетрансляции. В день открытия киностудии между правительством Москвы и министерством культуры подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает и реализацию совместных кинопроектов.

«Очень важно в этот момент, чтобы у таких команд, у таких ярких проектов была достойная инфраструктура и большая радость, когда у киностудии Горького, имени легендарного для нас для всех, появляющиеся совершенно иные возможности. И, конечно же, мы радуемся за всех наших учащихся в творческих вузах, нашей молодежи», - заключила министр культуры Ольга Любимова.

Обновленная киностудия - это не только толчок к развитию отечественного кино. Это еще и украшение севера Москвы. Здание на Валдайском проезде украшено декоративными панелями в виде киноленты с изображением знаковых мест столицы.