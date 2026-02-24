Амурский тигр Амадей скончался в Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет. Об этом сообщили в самом учреждении.

«Обитатели Зоопарка стареют незаметно, и однажды ты просто стоишь у пустого вольера и не веришь, что этот день настал», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Амадей попал в зоопарк годовалым котенком, но выглядел внушительно. Несмотря на габариты, животное отличалось пугливым характером и скрывалось даже от посетителей зоопарка. Однако за проведенные в вольере годы тигр стал грациозным и уверенным в себе хищником.

В последние годы Амадей много болел в силу возраста. Специалисты как могли продлевали ему жизнь, но 22 февраля тигр скончался. В октябре 2026 года тигр должен был отметить свой 17-й день рождения.