МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Амурский тигр Амадей скончался в Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет

Причиной смерти хищника стала острая сердечная недостаточность.
Константин Денисов 24-02-2026 22:52
© Фото: lenzoopark, Telegram

Амурский тигр Амадей скончался в Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет. Об этом сообщили в самом учреждении.

«Обитатели Зоопарка стареют незаметно, и однажды ты просто стоишь у пустого вольера и не веришь, что этот день настал», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Амадей попал в зоопарк годовалым котенком, но выглядел внушительно. Несмотря на габариты, животное отличалось пугливым характером и скрывалось даже от посетителей зоопарка. Однако за проведенные в вольере годы тигр стал грациозным и уверенным в себе хищником.

В последние годы Амадей много болел в силу возраста. Специалисты как могли продлевали ему жизнь, но 22 февраля тигр скончался. В октябре 2026 года тигр должен был отметить свой 17-й день рождения.

#в стране и мире #тигр #зоопарк #Животные #утрата
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 