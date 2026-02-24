Девятилетняя девочка пропала в Смоленске после прогулки с собакой

В Смоленске девятилетняя девочка отправилась гулять с собакой и не вернулась. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, инцидент произошел рано утром 24 февраля.

«Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные», - рассказали в ведомстве.

К поискам уже привлечены добровольцы с местными жителями. Как стало известно RT, ребенок живет в благополучной семье, однако с матерью мог быть конфликт из-за ограничения пользования телефоном.

Мама девочки забила тревогу после того, как дочь долго не возвращалась. За дверью она обнаружила собаку. Телефон ребенок оставил дома. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.