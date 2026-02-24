МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске после прогулки с собакой

К поиску привлечены не только полиция, но и местные жители.
Константин Денисов 24-02-2026 22:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Смоленске девятилетняя девочка отправилась гулять с собакой и не вернулась. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, инцидент произошел рано утром 24 февраля.

«Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные», - рассказали в ведомстве.

К поискам уже привлечены добровольцы с местными жителями. Как стало известно RT, ребенок живет в благополучной семье, однако с матерью мог быть конфликт из-за ограничения пользования телефоном.

Мама девочки забила тревогу после того, как дочь долго не возвращалась. За дверью она обнаружила собаку. Телефон ребенок оставил дома. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

#в стране и мире #дети #Смоленск #СК РФ #происшествия #собака
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 