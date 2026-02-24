Корееведа Андрея Ланькова задержали перед лекцией о КНДР в Латвии

Российского историка и востоковеда Андрея Ланькова задержали сотрудники полиции прямо во время подготовки к публичной лекции в Риге о КНДР под названием «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи».
«Корееведа Андрея Ланькова доставляют в иммиграционную службу Латвии», - сообщили в ивент-агентстве Curiosophy Events, которое занималось организацией мероприятия.
По словам организаторов, ученый находится в безопасности и ожидает прибытия адвоката. О случившемся уведомлен консул Австралии, поскольку у Ланькова имеется также австралийское гражданство.
Сам кореевед заявил РБК, что власти Латвии внесли его в «черный список». Посетители лекции сообщили, что Ланькова увели представители муниципальной полиции.
Ранее стало известно, что сейм Латвии передал на рассмотрение инициативу о высылке нелояльных государству лиц и лишении их гражданства.
