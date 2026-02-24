Более 200 сотрудников ЦМТ за день сдали кровь для бойцов СВО

Для бойцов раненых в зоне проведения спецоперации сдали кровь больше 200 сотрудников Центра международной торговли. Для удобства мобильный пункт развернули на их рабочем месте. С донорами работали медики военно-клинического госпиталя имени Вишневского.

Сотрудник Российского Экспортного центра Денис Казанников хочет стать почетным донором России. Сегодня он вместе со своими коллегами сделал очередной шаг к этому званию. Он уже 25 раз сдавал кровь. Осталось еще 15.

«Я сдаю регулярно раз в два месяца. Если ты периодически обновляешь объем крови, то появляются новые эритроциты, тромбоциты, кровяные клетки - это обновляет омолаживает организм. Я очень надеюсь что кому-то из бойцов поможет восстановить силы спасти жизнь», - объяснил Казанников.

С самого утра здесь очередь из желающих помочь нашим защитникам Отечества. Работники ЦМТ смогли сделать это фактически не отходя от рабочего места. Главной причиной, которая их сюда привела, доноры называют желание помочь бойцам.

С донорами работают трансфузиологи военного госпиталя имени Вишневского. Они спасают солдат с большой кровопотерей. Для этого постоянно и пополняется запас крови.

«До литра потери замещать кровь можно кровезаменителями - физрастворами. Свыше литра - это кровь или компоненты. Сухую плазму очень модно сейчас, особенно для фронта высушенную, как кофе примерно, добавляется физраствор и используется не нужны морозильники холодильники», - рассказал начальник центра переливания крови госпиталя им. А.А. Вишневского Александр Утлик.

За сдачу крови положен ряд бонусов. Два отгула, которые можно приплюсовать к отпуску. За год можно накопить целых 12 дней. Перед донацией можно бесплатно подкрепиться сладким чаем с печеньем. Кровосдача стимулирует вести здоровый образ жизни - ведь перед этой процедурой нельзя употреблять алкоголь, курить и есть жирную пищу.

Процедура кровосдачи - забор крови длится в среднем минут 10. За это время в специальный контейнер перетекает 450 мл крови. За два месяца организм полностью восстановится после такой небольшой кровопотери и можно будет прийти еще раз.

Самой редкой кровью считается четвертая отрицательная. Но и процент бойцов с ней минимален. Есть и универсальная кровь которая подходит всем - это первая отрицательная.

Кровь может храниться 40 дней. А при заморозке - до трех лет. Сегодня сдали кровь более 200 сотрудников ЦМТ. «Живую ткань» доставят в зону спецоперации. Этого объёма хватит чтобы спасти жизнь двум ротам раненых бойцов.