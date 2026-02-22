МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России запретили цифровым сервисам списывать деньги с отвязанной карты

Новый закон вступит в силу с 1 марта.
Константин Денисов 24-02-2026 19:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России запретили цифровым сервисам списывать деньги с банковских карт, которые пользователь отвязал и удалил из списка способов оплаты. Об этом рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Теперь любое автоматическое списание должно сопровождаться подтверждением, а не осуществляться «по инерции», - объяснила эксперт.

В то же время Чирикова предупредила, что новый закон не спасет в случае сохранения действующей активной подписки. Таким образом, для того, чтобы сервис больше не мог списать средства, необходимо не только удалить карту, но и прекратить подписку.

Закон был принят после того, как от россиян стали поступать многочисленные жалобы на несанкционированное списание денежных средств после отключения подписки и удаления банковских реквизитов.

Ранее бывший советник президента России по вопросам Интернета Герман Клименко рассказала «Звезде» о том, как закон о RuStore укрепит цифровой суверенитет.

#в стране и мире #Банковские карты #деньги #оплата #списание #цифровые сервисы
