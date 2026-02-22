МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США задержали танкер Bertha в Индийском океане

Судно нарушило введенные Дональдом Трампом санкции.
Константин Денисов 24-02-2026 19:23
© Фото: war.gov

США задержали танкер Bertha в водах Индийского океана. Как сообщает пресс-служба Пентагона, судно нарушило введенные главой Белого дома Дональдом Трампом санкции.

«Ночью американские силы без инцидентов провели осмотр, морской перехват и высадку на судно Bertha в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США», - говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что танкер пытался скрыться, но сделать это ему не удалось. Он стал уже третьим судном, которое американские военные задержали в Индийском океане после Aquila II и Veronica III.

Ранее Франция задержала танкер Grinch, который следовал из Мурманска якобы за использование ложного флага. Позже власти страны заявили, что судно может покинуть французский порт в случае внесения залога в три миллиона евро.

#в стране и мире #сша #санкции #индийский океан #танкер
