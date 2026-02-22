МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Курске

Еще одну женщину госпитализировали, врачи борются за ее жизнь.
Дима Иванов 24-02-2026 18:47
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске от отравления угарным газом погибли четыре человека - трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Еще одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Предварительно, в результате отравления угарным газом в МКД на улице Харьковской погибли четыре человека - трое мужчин и одна женщина. Еще одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована», - написал Хинштейн.

Он добавил, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти пострадавшую.

Агентство РИА Новости со ссылкой на следователей уточнило, что погибшие проживали в двух квартирах. В одной из них обнаружили тела трех человек и собаки.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Власти региона окажут помощь семьям погибших.

#в стране и мире #Курская область #Курск #Угарный газ #Александр Хинштейн
