«Град» обрушился на пехоту ВСУ в лесном массиве в Сумской области

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.
24-02-2026 18:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Север» уничтожил скопление пехоты ВСУ в лесном массиве Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Артиллеристы поддерживают огнем штурмовые подразделения десантников и наносят удары по технике, укреплениям и живой силе противника. Воздушную разведку непрерывно ведут с помощью беспилотников. Операторы выявляют перемещения противника и передают координаты для точного наведения и корректировки огня.

Получив данные о группе украинских военнослужащих, пытавшихся закрепиться в опорном пункте в лесу, расчет «Града» выполнил залп реактивных снарядов по заданному квадрату. Удар накрыл цель и уничтожил личный состав противника.

Кадры объективного контроля с беспилотника в режиме реального времени подтвердили огневое поражение. Артиллеристы реактивного дивизиона несут круглосуточное боевое дежурство и продолжают уничтожать выявленные цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #сумская область
