«Ураган» разрушил командный пункт со скрытыми ходами под Красноармейском

В результате удара разрушены элементы инфраструктуры командного пункта, обрушены перекрытия и уничтожены скрытые ходы сообщения.
24-02-2026 17:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес удар по командному пункту формирований ВСУ на Красноармейском направлении. По данным Минобороны России, объект представлял собой укрепленный узел управления с сетью скрытых ходов сообщения.

Цель выявили подразделения беспилотных систем во время разведки. Объект использовали для координации подразделений, размещения личного состава и организации огневых позиций. После подтверждения координат информацию передали артиллеристам.

Получив задачу, расчет выдвинулся на подготовленную позицию, выполнил привязку и наведение, после чего с дистанции около 20 километров произвел залп 220-мм реактивными снарядами. Удар разрушил инфраструктуру пункта управления, обрушил перекрытия и уничтожил скрытые коммуникации.

Операторы БПЛА контролировали поражение цели в режиме реального времени. После залпа артиллеристы сменили позицию и укрыли боевую машину, снизив риск ответного удара. Для защиты от дронов организовали пост воздушного наблюдения.

Подразделения реактивной артиллерии группировки «Центр» продолжают наносить удары по пунктам управления и укреплениям ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений на этом направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ураган #спецоперация #РСЗО #красноармейск
