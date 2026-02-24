ГД: пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами

Пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами до возможного появления у платформы соответствующего статуса. Об этом рассказал «Звезде» зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Если все-таки Telegram признают экстремистской компанией по аналогии с Meta*, то до этого момента все платежи будут абсолютно законными. Поэтому волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем», - успокоил депутат.

В свою очередь, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко, диалог Роскомнадзора с администрацией мессенджера продолжается. Переговоры продвигаются тяжело, но есть и положительные сдвиги.

«Если будет принято решение, что он распространяет экстремистскую информацию и никак не поддается каким-то законам, значит, видимо, будут применены крайние меры воздействия - блокировка», - добавил Ющенко.

Оба политика посоветовали переадресовать все вопросы, касающиеся возможной противоправной деятельности лично основателя мессенджера Павла Дурова правоохранительным органам и ФСБ России.

Ранее сообщалось о том, что Telegram 15 февраля заблокировал более 200 тысяч групп и каналов.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.