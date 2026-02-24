МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ГД: пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами

Покупки до момента возможного признания мессенджера запрещенным будут считаться законными.
Константин Денисов 24-02-2026 15:06
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами до возможного появления у платформы соответствующего статуса. Об этом рассказал «Звезде» зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Если все-таки Telegram признают экстремистской компанией по аналогии с Meta*, то до этого момента все платежи будут абсолютно законными. Поэтому волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем», - успокоил депутат.

В свою очередь, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко, диалог Роскомнадзора с администрацией мессенджера продолжается. Переговоры продвигаются тяжело, но есть и положительные сдвиги.

«Если будет принято решение, что он распространяет экстремистскую информацию и никак не поддается каким-то законам, значит, видимо, будут применены крайние меры воздействия - блокировка», - добавил Ющенко.

Оба политика посоветовали переадресовать все вопросы, касающиеся возможной противоправной деятельности лично основателя мессенджера Павла Дурова правоохранительным органам и ФСБ России.

Ранее сообщалось о том, что Telegram 15 февраля заблокировал более 200 тысяч групп и каналов.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#ФСБ #блокировка #наш эксклюзив #Telegram #павел дуров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 