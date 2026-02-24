Послу США во Франции Кушнеру запретили встречи с членами правительства страны

Послу Соединенных Штатов Америки во Франции Чарльзу Кушнеру запретили дальнейшие встречи с членами правительства республики. Об этом пишет издание RT.

Согласно имеющейся информации, подобные санкции в адрес политика были вызваны его отказом явиться во французский МИД, чтобы объяснить свои резкие высказывания в связи с гибелью в драке ультраправого активиста Квентина Деранка. Посольство Соединенных Штатов совместно с Бюро по борьбе с терроризмом Госдепа США, комментируя инцидент, обвинили в гибели мужчины «левые движения».

«Насилие со стороны радикальных левых движений набирает обороты и должно рассматриваться как угроза общественной безопасности», - считают американцы.

Столкнувшись с очевидным неисполнением послом, представляющим честь своей страны, своих прямых обязанностей, министр иностранных дел Франции попросил больше не предоставлять Кушнеру прямой доступ к членам французского правительства.

Это уже не первый случай, когда посол США не явился по вызову. В августе 2025 года его попросили дать объяснения в МИД республики после того, как он публично обвинил власти Франции в якобы недостаточно эффективных методах борьбы с ростом антисемитских настроений в стране.

Ранее глава МИД Франции заявил, что на фоне противостояния США и Китая Париж нуждается в новых партнерах.