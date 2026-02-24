Сотни эстонцев образовали очереди на границе с Россией

Сотни эстонцев образовали очередь на российско-эстонской границе. Об этом сообщил Life.

«Причиной такого скопления людей стало решение эстонских властей ограничить пересечение границы с Россией только дневным временем, начиная с 24 февраля... Многие эстонцы спешат пересечь границу до введения новых правил»,- говорится в материале.

Кроме того, как отмечает агентство с 24 февраля будут отменены ночные и вечерние автобусные рейсы по маршруту Таллин - Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Украина, Латвия и Эстония лидируют среди недружественных стран по количеству своих граждан, обучающихся в российских вузах.