Прошедшая встреча сборной Канады по хоккею с командой США в финале Олимпийских игр станет последней перед превращением страны в 52-й штат. Такое заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Команда США одержала победу над своим будущим 52-м штатом. Один из последних хоккейных турниров между США и Канадой», - написал он в соцсетях.

В воскресенье, 22 февраля, американские хоккеисты обыграли соперников из Канады в овертайме со счетом 2:1. Для США это первое золото на Олимпийских играх в хоккее с 1980 года.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости присоединения Канады к США в качестве 51 штата. Он резко критикует власти страны, а бывшего премьер-министра Джастина Трюдо и нового премьер-министра Марка Карни называл «губернаторами».