Российских скалолазов допустили до участия в международных соревнованиях

Спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.
Константин Денисов 23-02-2026 21:57
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Российские и белорусские скалолазы смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации скалолазания (World Climbing).

«Исполнительный совет Международной федерации скалолазания на заседании, состоявшемся в Турине, снял запрет с федераций скалолазания России и Белоруссии», - говорится в тексте.

Пока россияне и белорусы будут выступать без флага и гимна, а для заявки на турниры им будет необходимо получить нейтральный статус. процедура подразумевает соответствие критериям нейтрального атлета.

Санкции в отношении российских и белорусских скалолазов были введены в 2022 году. Их отстранили от участия в соревнованиях под эгидой World Climbing.

Ранее стало известно о том, что юниоров из РФ допустили к турнирам по бейсболу и софтболу без ограничений.

#Спорт #в стране и мире #санкции #скалолазание
