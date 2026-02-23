Российских скалолазов допустили до участия в международных соревнованиях

Российские и белорусские скалолазы смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации скалолазания (World Climbing).
«Исполнительный совет Международной федерации скалолазания на заседании, состоявшемся в Турине, снял запрет с федераций скалолазания России и Белоруссии», - говорится в тексте.
Пока россияне и белорусы будут выступать без флага и гимна, а для заявки на турниры им будет необходимо получить нейтральный статус. процедура подразумевает соответствие критериям нейтрального атлета.
Санкции в отношении российских и белорусских скалолазов были введены в 2022 году. Их отстранили от участия в соревнованиях под эгидой World Climbing.
Ранее стало известно о том, что юниоров из РФ допустили к турнирам по бейсболу и софтболу без ограничений.
