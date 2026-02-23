МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мытищах восьмилетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге

Ребенок попал под колеса автомобиля.
Константин Денисов 23-02-2026 19:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В подмосковных Мытищах восьмилетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел 22 февраля в деревне Румянцево. Отец девочки решил прокатить своих двоих детей, привязав их тюбинги к своему автомобилю. На одном из поворотов тюбинг, в котором находилась девочка попал под колеса машины.

Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, но спасти его врачам не удалось. Девочка скончалась в больнице.

По данному факту местным отделением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи провели осмотр места происшествия и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

После допросов и проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос об окончательной квалификации содеянного.

#в стране и мире #дети #Московская область #Мытищи #происшествия #тюбинг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 