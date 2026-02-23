В Мытищах восьмилетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге

В подмосковных Мытищах восьмилетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел 22 февраля в деревне Румянцево. Отец девочки решил прокатить своих двоих детей, привязав их тюбинги к своему автомобилю. На одном из поворотов тюбинг, в котором находилась девочка попал под колеса машины.

Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, но спасти его врачам не удалось. Девочка скончалась в больнице.

По данному факту местным отделением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи провели осмотр места происшествия и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

После допросов и проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос об окончательной квалификации содеянного.