Спасший падавшего с седьмого этажа ребенка дворник сломал ребра и руку

Мальчик также госпитализирован с различными травмами.
Константин Денисов 23-02-2026 16:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спасший падавшего с седьмого этажа ребенка дворник рассказал «Звезде» о произошедшем. Хайрулло увидел, что малыш играет возле открытого окна и начал кричать ему, чтобы тот вернулся в квартиру, но ребенок не слышал.

Мальчик сорвался и повис на карнизе. Все это время Хайрулло стоял под окном. Когда ребенок полетел вниз, дворник успел его схватить.

«Увидел, что ребенок играет. Я сказал: "Иди домой", но он не слышал. Потом он упал. Воздуха не хватало ребенку, я помогал, делал массаж. Сразу пошел в диспетчерскую комнату и кричал: "Помогите!". Затем приехала скорая», — вспоминает Хайрулло.

Сейчас мальчик в реанимации с переломами и травмами внутренних органов, его состояние стабильно. Хайрулло также получил переломы ребер и кисти.

#Санкт-Петербург #ребенок #наш эксклюзив #травмы #дворник
