NASA отложило запуск пилотируемой миссии к Луне

Ракету-носитель и космический корабль сняли со стартового стола и вернули в сборочных цех, возможные даты нового полета не называются.
Ян Брацкий 22-02-2026 02:28
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запланированный на март старт пилотируемой миссии к Луне Artemis II. Причиной стали технические проблемы. О принятом решении журналистам сообщил руководитель агентства Джаред Айзекман.

«Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает», - написал он в X.

Ранее специалисты зафиксировали нарушение в подаче гелия в промежуточную криогенную камеру двигательной ступени ракеты-носителя SLS. Вместе с космическим кораблем Orion ее сняли со стартового стола во Флориде и вернули в сборочный цех для детального изучения проблемы.

Напомним, проект лунной программы Artemis анонсировали весной 2019 года. Проект состоит из трех этапов. На первом из них в 2022 году космический корабль совершил беспилотный полет вокруг Луны и благополучно вернулся на Землю. Второй этап лунной программы предполагает облет естественного спутника нашей планеты экипажем астронавтов. Завершением программы должна стать высадка людей на поверхность Луны.

#Наука #космос #сша #NASA #Луна #Artemis
