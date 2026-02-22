МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подполковник ВС США: Медведев поставил на место оторванную от реальности Каллас

По словам Дэниеля Дэвиса, многие из высказывания Каллас ясно дают понять, что она оторвана от реальности.
Дарья Ситникова 22-02-2026 21:55
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Высказывание зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о главе европейской дипломатии Кае Каласс показывают, что Москва уверена в своей правоте. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов», - отметил он.

Дэвис также добавил, что многие из высказывания Каллас ясно дают понять, что она оторвана от реальности. Напомним, Медведев, отвечая на вопрос про список требований главы европейской дипломатии, заявил, что с ней не общаются ни европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, поскольку они не считают уместным снизойти до ее уровня.

Ранее стало известно, что газета Politico присудила Каллас неофициальную премию за наихудшее выражение эмоций по результатам Мюнхенской конференции по безопасности. Она удостоилась награды за худший «покерфейс».

Каллас не проявила сдержанности во время выступления американского посла при ООН Майка Уолтца. Когда тот стал рассказывать о прекращении США «многочисленных войн», глава евродипломатии слушала его поджав губы и надув щеки.

Кроме того, на конференции Уолтц раздал участникам синие бейсболки с надписью «Сделаем ООН снова великой». Каллас просто положила ее, не сказав ни слова благодарности, говорится в статье.

#Россия #сша #ЕС #Медведев #Дэвис #Каллас
