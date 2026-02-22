МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Петербурге дворник поймал ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа

На данный момент мужчина и ребенок госпитализированы.
Дарья Ситникова 22-02-2026 20:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге на Петрозаводской улице ребенок выпал из окна седьмого этажа, его поймал дворник. Об этом сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.

Семилетний мальчик играл возле открытого окна, однако в какой-то момент он выпал из него, успев схватиться за карниз. Когда у ребенка закончились силы, чтобы держаться, он упал.

Его сумел подхватить подбежавший дворник. Ребенок выжил.

Сейчас и спаситель, и мальчик госпитализированы. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

У мальчика переломы и травма внутренних органов. Поймавший его дворник получил переломы кисти и ребер.

Прокуратура Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #ребенок #спасение #падение #Прокуратура #окно
