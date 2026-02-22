Новый год дружбы: как в Москве встретили праздник Огненной Лошади

В эти дни улицы столицы удивительно напоминают пекинские. Те же очереди за угощениями, те же улыбки, тот же дух большого праздника. Повсюду символы Китая - например, панда. В восточной культуре это древний талисман, олицетворяющий мир и спокойную силу.

Кажется, в это время Москве особенно много китайских туристов - и неудивительно. С сентября 2025 года между нашими странами действует безвизовый режим. Просто взял билет - и полетел. В прошлом году у нас побывали пять миллионов путешественников из Поднебесной. Это в два раза больше, чем за предыдущий год.

Из Гуанчжоу на этой неделе в Москву прилетели несколько групп туристов, которые решили встретить китайский Новый год в российской столице. В Поднебесной сейчас - выходные, многие разъезжаются. А безвизовый режим - это не только про удобство, прежде всего - доверие.

«Посмотрите, насколько наше гостеприимство может быть интересно и востребовано у тех, кто к нам приходит не с мечом, а с объятиями и с праздником», - говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова.

У нас только что закончились перекрестные годы культуры. А 2026-й и 2027-й - перекрестные годы образования. В Китае уже учатся более 20 тысяч наших студентов. Они едут изучать медицину и информатику. В России - почти 60 тысяч китайских студентов. Самые популярные направления - гуманитарные и экономические.

«Когда у нас праздники, мы угощаем гостей и вместе пьем, и я налью чай. Мы дарим другу красный конверт и накладываем деньги», - рассказывает студентка РУДН Ван Шихань.

Традиции, образование, наука и культура - мы сотрудничаем во всех сферах. В ближайших планах строительство высокоскоростной трассы от Москвы до Пекина, часть которой уже готова. РЖД с марта 2026 года возобновляет пассажирское сообщение с Китаем. Беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы отправятся в Маньчжурию. Растет и товарооборот, а почти все двусторонние расчеты переведены в национальные валюты - рубль и юань.

«Наш товарооборот превышает 200 млрд долларов. В первую очередь это энергетическая продукция, оборудование, машиностроение. Из России в Китай поставляется все больше сельхозпродукции», - говорит посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Между нашими странами 25 лет назад был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И 30 лет в этом году исполняется стратегическому взаимодействию. Наши лидеры обращаются друг к другу исключительно как «дорогой друг». В начале февраля Путин поздравил Си Цзиньпина с наступающим праздником весны - китайским Новым годом. А тот пригласил российского лидера в Китай.

На этой неделе Си Цзиньпин дал старт китайскому Новому году в Пекине. Поднебесная будет гулять больше двух недель. Во всех городах и провинциях - завораживающие фестивали фонариков, шествия драконов, танцы. По китайскому календарю наступил 4723 год - год Огненной Лошади.

Но не только Новый год! В Китае уже не в первый раз с размахом отмечают нашу русскую Масленицу. Пекут тысячи блинов с разными начинками, поют «Катюшу» и водят хороводы. Кажется, это и есть настоящая дружба - когда праздники и традиции становятся общими. И когда за тысячи километров от дома ты все равно чувствуешь себя своим.

Об отношениях двух стран на высоком и на самом широком народном уровне, о празднике весны и о том, что готовит нам год Огненной лошади - в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».