В США застрелили мужчину, пытавшегося попасть в резиденцию Трампа

Сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского лидера Дональда Трампа, расположенной в штате Флорида. Об этом сообщил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми.

«Вооруженный мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией», - заявил он.

Уточняется, что мужчину в возрасте примерно 20 лет обнаружили у северных ворот в Мар-а-Лаго. Его застрелили на месте после того, как он попытался проникнуть на территорию.

Все произошло около 1:30 ночи по местному времени. В это время американский лидер был в Вашингтоне.

При мужчине был пистолет и канистра, а также предмет, похожий на дробовик, уточнил Гульельми. Уже появились кадры этих орудий.