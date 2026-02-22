МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бабушка и четверо внуков погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Спастись из огня смог только старший ребенок, который выпрыгнул из окна на втором этаже.
Ян Брацкий 22-02-2026 01:07
© Фото: Telegram/mosoblproc

Четверо детей и их бабушка погибли при пожаре в частном доме в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. Трагедия произошла накануне в селе Константиново городского округа Воскресенск.

«По имеющейся информации пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет в момент пожара находились в доме с 61-летней бабушкой», - говорится в сообщении.

Спастись удалось только старшему ребенку, который выпрыгнул из окна второго этажа. По факту происшествия следственные органы проводят проверку, пишет Life.ru. Возбуждено уголовное дело.

Причиной пожара могла стать аварийная работа электрического котла. На месте работает экспертно-криминалистическая группа, сотрудники которой устанавливают обстоятельства ЧП.

#пожар #МЧС РФ #Московская область #Трагедия
