Лавров: европейцы «сидели в предбаннике» в Женеве, пока шли переговоры

Представители европейских стран сидели в Женеве «где-то в предбаннике» и пили кофе, пока шли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для «Вестей».

Глава МИД добавил, что европейцы были в Швейцарии сугубо в своем статусе. Он предположил, что они успели пообщаться друг с другом.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Швейцарии 17 и 18 февраля. Сообщалось, что представители Италии, Германии, Франции и Великобритании присутствовали там же в Женеве. Итальянские дипломаты также сообщили о планируемой встрече советников по национальной безопасности с украинской и американской делегациями в кулуарах.

Третий раунд переговоров состоялся в женевском отеле InterContinental. В первый день дискуссии длились около шести часов, а во второй - примерно два. По информации источников, встречи были напряженными и проводились в трех форматах: Россия - США, Россия - Украина и Россия - США - Украина.

Делегации из Вашингтона и Киева прибыли в Женеву в том же составе, что и на предыдущие раунды, прошедшие в Абу-Даби. Американскую группу возглавили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, а украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Москва увеличила состав своей делегации до 20 участников. Переговорную группу возглавил помощник президента Владимир Мединский. В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, представитель Минобороны Александр Зорин и другие.

Мединский и Галузин ранее представляли Россию на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле в 2025 году, а Костюков руководил делегацией на двух встречах в Абу-Даби.