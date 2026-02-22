МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за сточных вод в реке Потомак

По предварительным данным, в результате прорыва канализационных труб в столичную реку Потомак попали около 900 тысяч кубометров сточных вод.
Ян Брацкий 22-02-2026 01:31
© Фото: Mehmet Eser Keystone Press Agency Global Look Press

В Вашингтоне введен режим чрезвычайного положения из-за попадания сточных вод в местную реку Потомак. Соответствующее распоряжение отдал президент США Дональд Трамп, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия», - говорится в сообщении.

Экологическая катастрофа произошла 17 февраля. Из-за прорыва канализации в реку попало большое количество сточных вод. Инцидент послужил поводом для критики со стороны главы Белого дома в адрес местных властей, которые не смогли предотвратить ЧП.

Река Потомак протекает по территории трех штатов. На ее берегах расположена столица США. Потомак играет важнейшую роль в ее водоснабжении и считается одной из ключевых водных артерий страны. Позже в Белом доме констатировали необходимость срочного ремонта коммунальной инфраструктуры.

#сша #Трамп #экология #Вашингтон #Река #сточные воды #потомак
