В Вашингтоне введен режим ЧС из-за сточных вод в реке Потомак

В Вашингтоне введен режим чрезвычайного положения из-за попадания сточных вод в местную реку Потомак. Соответствующее распоряжение отдал президент США Дональд Трамп, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия», - говорится в сообщении.

Экологическая катастрофа произошла 17 февраля. Из-за прорыва канализации в реку попало большое количество сточных вод. Инцидент послужил поводом для критики со стороны главы Белого дома в адрес местных властей, которые не смогли предотвратить ЧП.

Река Потомак протекает по территории трех штатов. На ее берегах расположена столица США. Потомак играет важнейшую роль в ее водоснабжении и считается одной из ключевых водных артерий страны. Позже в Белом доме констатировали необходимость срочного ремонта коммунальной инфраструктуры.