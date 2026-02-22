МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шесть японцев пострадали в борьбе за палочки на «празднике обнаженных»

Фестиваль в честь «праздника обнаженных» собирает тысячи участников каждый год.
Виктория Бокий 22-02-2026 12:46
© Фото: Ben Weller, AFLO, Globallookpress

Шесть человек госпитализированы на «голом фестивале» в городе Окаяма в Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на полицию.

Известно, что из шести пострадавших трое находились без сознания. Инцидент произошел около 22.00 по местному времени в храме Сайдайдзи Каннон-ин.

«Праздник обнаженных», в честь которого проводился фестиваль, каждый год собирает тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки, которые, согласно традиции, приносят удачу.

По предварительным данным полиции, травмы пострадавшие получили во время давки, когда толпе кинули священные палочки. В этом году участие в фестивале приняли около 10 тысяч человек.

#Япония #пострадавшие #Сайдайдзи Каннон-ин #праздник обнаженных #полиция японии
