Шесть японцев пострадали в борьбе за палочки на «празднике обнаженных»

Шесть человек госпитализированы на «голом фестивале» в городе Окаяма в Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на полицию.

Известно, что из шести пострадавших трое находились без сознания. Инцидент произошел около 22.00 по местному времени в храме Сайдайдзи Каннон-ин.

«Праздник обнаженных», в честь которого проводился фестиваль, каждый год собирает тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки, которые, согласно традиции, приносят удачу.

По предварительным данным полиции, травмы пострадавшие получили во время давки, когда толпе кинули священные палочки. В этом году участие в фестивале приняли около 10 тысяч человек.