В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег

В Дании произошел массовый выброс кашалотов на побережье. Об этом сообщает Bornholms Tidence.
«Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенном у берегов Эсбьерга», — приводит данные aif.ru.
По словам ученых, сейчас невозможно назвать причину «вторжения» кашалотов в воды Дании. Сообщается, что зубатых китов, оказавшихся на берегу, охраняют подразделения местной самообороны. Такие меры приняты не только для безопасности людей, но и для предотвращения кражи челюстей морских млекопитающих.
Известно, что это третий случай нашествия зубатых китов в регион. Специалисты не исключают, что у западного побережья Дании могут быть еще кашалоты.
