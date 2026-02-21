МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег

Пока ученые не могут назвать причину «вторжения» кашалотов в Данию.
Виктория Бокий 21-02-2026 08:20
© Фото: Lea Albert, dpa, Globallookpress

В Дании произошел массовый выброс кашалотов на побережье. Об этом сообщает Bornholms Tidence.

«Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенном у берегов Эсбьерга», — приводит данные aif.ru.

По словам ученых, сейчас невозможно назвать причину «вторжения» кашалотов в воды Дании. Сообщается, что зубатых китов, оказавшихся на берегу, охраняют подразделения местной самообороны. Такие меры приняты не только для безопасности людей, но и для предотвращения кражи челюстей морских млекопитающих.

Известно, что это третий случай нашествия зубатых китов в регион. Специалисты не исключают, что у западного побережья Дании могут быть еще кашалоты.

#Дания #побережье #кашалот #массовый выброс #зубастый кит
