В Петербурге пропавшего мальчика теперь ищут только опытные поисковики

В первый день, 31 января, в поисках приняли участие 206 человек, 37 автомобильных патрулей, а также специалисты поднимали два раза беспилотник.
Дарья Ситникова 02-02-2026 15:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Поиски 9-летнего Паши Тифитулина закрыли по распоряжению координатора, теперь его ищут только опытные поисковики. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала информационный координатор «Лиза Алерт» Кристина Ливенцова.

«На данный момент поиск закрыт, но не останавливается, ведется. Принимают участие только опытные добровольцы, поисковики. Со стороны людей помощь не требуется», - сообщила информационный координатор.

Уточняется, что правоохранительные органы дали согласие. Заявка на пропажу мальчика поступила 31 января. Тогда же был организован штаб, в первый день участие в поисках приняли 206 человек.

Кроме этого, были задействованы пешие группы и 37 автомобильных патрулей. Также специалисты два раза поднимали беспилотник. На данный момент в поисках уже участвовали 249 человек.

Паша пропал 30 января, он ушел из дома и не вернулся. По информации местных пабликов, он подрабатывал на парковке у супермаркета, мыл фары у автомобилей. Предварительно, ребенок несколько дней там общался с неизвестным, а 30 января сел к нему в машину.

