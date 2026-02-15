Жительнице Великобритании ампутировали ноги и руки после игры с собакой

Жительница Великобритании лишилась обеих рук и ног из-за развившегося сепсиса. Врачам пришлось ампутировать конечности после того, как пациентку облизала собака, пишет газета Telegraph.

Речь о 52-летней Манджит Сангха. Медики нашли ее в собственном доме без сознания. Супруг заявил, что жене внезапно стало плохо. За два дня до обморока она играла во дворе с собакой.

«Врачи говорят, что у 52-летней женщины мог развиться сепсис из-за чего-то безобидного, возможно, из-за того, что собака лизнула небольшую рану», - говорится в материале.

Состояние пострадавшей стремительно ухудшалось, она впала в кому. Реаниматологи шесть раз «заводили» ее сердце после остановок. По мере ухудшения состояния, хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги ниже колена, а также обе руки. Кроме того, женщине удалили селезенку. К страшному диагнозу добавились желчекаменная болезнь и пневмония

После восьми месяцев лечения пациентку выписали домой. Сейчас она снова учится ходить, используя протезы и намерена вернуться к работе.