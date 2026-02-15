Раймонд Паулс отозвал все доверенности у своих представителей

Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал все ранее выданные доверенности своим представителям. Об этом сообщило издание Latvijas Vēstnesis. Портал Delfi добавляет, что в результате никто не сможет заключать контракты от имени Паулса, управлять финансами или вопросами, связанными с имиджем.

По мнению экспертов, это указывает на значительное ухудшение отношений между композитором и его командой. В будущем это может привести к судебным процессам.

Аннулирование доверенностей произошло на фоне подготовки юбилейного концерта композитора в рамках фестиваля «За мою родину». Мероприятие запланировано на лето 2026 года. В конце прошлого года Паулс выразил опасения, что его имя могут использовать для коммерческой выгоды.

В январе группа композиторов, музыкантов, хормейстеров и продюсеров выразила протест против проекта. По информации портала, певец Интарс Бусулис, мужской хор «Иманта» Валмиерского культурного центра и ведущие дирижеры отказались участвовать в концерте.

После критики организаторы решили изменить название мероприятия и исключить имя композитора. Они заявили, что планируют провести концерт и направить прибыль на «конкретную цель». Сейчас они ведут переговоры с Паулсом и его представителями.

Раймонд Паулс - советский и латвийский композитор, народный артист СССР. С 1980-х годов он активно выступал с авторскими концертами в Москве и сотрудничал с известными поэтами, такими как Андрей Вознесенский и Илья Резник.

Паулс испытывает серьезные проблемы со здоровьем, сообщалось ранее. Композитор признался, что после инфаркта, который он перенес несколько месяцев назад, процесс восстановления оказался сложным и длительным. Паулс также отметил, что ему необходимо принимать лекарства и проводить время в домашних условиях.