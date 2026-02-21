Жители Липецкой области сожгли на Масленицу чучело злой Лабубу

В Липецкой области в археологическом парке «Аграмач» сожгли чучело злой Лабубу в честь многолетней традиции Масленицы. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Злую Лабубу сожгли в археологическом парке "Аргамач"», - сказано в материале.

На это событие приехали смотреть туристы из разных уголков страны. На въезде в парк даже образовалась очередь из машин.

Там сожгли только злую лабубу, в то время как добрая вовсю отмечает этот праздник в парке. Гости охотно с ней обнимались, делали фотографии и водили хороводы.

Ранее стало известно, что в зоопарке Ростова-на-Дону слонам скормят чучело Зимы. Его изготовят из капусты, лаваша и кабачков. Именно эти ингредиенты - настоящее лакомство для этих животных.