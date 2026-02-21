МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Липецкой области сожгли на Масленицу чучело злой Лабубу

На такое событие приехали посмотреть туристы из нескольких регионов, в результате чего на въезде в парк даже образовалась очередь из машин.
Дарья Ситникова 21-02-2026 18:14
© Фото: Telegram/Baget_Hud

В Липецкой области в археологическом парке «Аграмач» сожгли чучело злой Лабубу в честь многолетней традиции Масленицы. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Злую Лабубу сожгли в археологическом парке "Аргамач"», - сказано в материале.

На это событие приехали смотреть туристы из разных уголков страны. На въезде в парк даже образовалась очередь из машин.

Там сожгли только злую лабубу, в то время как добрая вовсю отмечает этот праздник в парке. Гости охотно с ней обнимались, делали фотографии и водили хороводы.

Ранее стало известно, что в зоопарке Ростова-на-Дону слонам скормят чучело Зимы. Его изготовят из капусты, лаваша и кабачков. Именно эти ингредиенты - настоящее лакомство для этих животных.

#масленица #Липецкая область #чучело #сжигание #лабубу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 