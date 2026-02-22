МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

«Бурановские бабушки» представляли Россию на конкурсе «Евровидение» в 2012 году.
Виктория Бокий 21-02-2026 14:04
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Умерла одна из участниц музыкальной группы «Бурановские бабушки» Зоя Дородова. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что уход из жизни участницы известного коллектива стал невосполнимой утратой. Глава района выразил искренние соболезнования родным и близким Дородовой.

«Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова - участница коллектива "Бабушки из Бураново". Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас», - говорится в сообщении.

Напомним, «Бурановские бабушки» представляли нашу страну на конкурсе «Евровидение-2012» с песней Party for everybody, взяв второе место. Зоя Дородова не участвовала в конкурсе, так как тогда по правилам на сцене не могло находиться более шести человек.

#евровидение #певица #Удмуртия #Бурановские бабушки #зоя дородова
